Che fine ha fatto Flaza di Amici? Dopo la squalifica cambia tutto, è guerra sui social

Vi ricordate di Flaza all'interno della scuola di Amici? Dopo la squalifica da parte di Lorella Cuccarini ha cambiato radicalmente tutto, ma i social non ci stanno! Dalle primissime edizioni chiamate Saranno Famosi al cambio nome con Amici di Maria de Filippi, il programma ha raccolto negli anni consensi su consensi, spegnendo quasi la ventesima candelina e continuando a suscitare profonde emozioni. Dalla scuola più famosa d'Italia sono passati cantanti ad oggi del tutto affermati, per citarne soltanto qualcuno Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Irama e persino i The Kolors. Ogni partecipante, sia esso un cantante o un ballerino, dovrà superare un primo percorso in cui si studierà con annesse esibizioni e votazioni da ...

