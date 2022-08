Che dire? Inchiniamoci a una donna di grande spirito, classe e smisurato talento (Di martedì 30 agosto 2022) Dici Catherine Deneuve e viene subito in mente il fascino francese, quello raffinato e un po’ altezzoso. Vedi Catherine Deneuve (sia ventenne, sia oggi che di anni sta per farne 79, li compie il prossimo 22 ottobre) e rimani ammaliato dalla sua eleganza e dal suo fare naturalmente regale. Pensi a lei e la ricordi la diva eterna, Bella di giorno per Buñuel e Cagna per Ferreri. Ma chi è oggi Catherine Deneuve è difficile dirlo, schiva e riservata com’è, poche apparizioni, quasi sempre ufficiali. Come la cerimonia di apertura della 79esima Mostra del cinema di Venezia, nella quale riceverà il Leone D’oro alla carriera. A lei che non è una star tra le tante, ma il simbolo mondiale di uno stile. Catherine Deneuve: vita, amore, carriera ... Leggi su iodonna (Di martedì 30 agosto 2022) Dici Catherine Deneuve e viene subito in mente il fascino francese, quello raffinato e un po’ altezzoso. Vedi Catherine Deneuve (sia ventenne, sia oggi che di anni sta per farne 79, li compie il prossimo 22 ottobre) e rimani ammaliato dalla sua eleganza e dal suo fare naturalmente regale. Pensi a lei e la ricordi la diva eterna, Bella di giorno per Buñuel e Cagna per Ferreri. Ma chi è oggi Catherine Deneuve è difficile dirlo, schiva e riservata com’è, poche apparizioni, quasi sempre ufficiali. Come la cerimonia di apertura della 79esima Mostra del cinema di Venezia, nella quale riceverà il Leone D’oro alla carriera. A lei che non è una star tra le tante, ma il simbolo mondiale di uno stile. Catherine Deneuve: vita, amore, carriera ...

