Champions League 2022 2023 | le avversarie del Milan

Pochi giorni fa, a Nyon, sono stati ufficialmente formalizzati i gironi della Champions League 2022/2023. Noi della redazione di 11contro11, in attesa della prima giornata, andremo ad analizzare le prossime rivali delle squadre italiane. Oggi ci focalizzeremo sulle avversarie del Milan. I rossoneri che partivano dalla prima urna grazie allo vittoria dello Scudetto, sono capitati nel gruppo E con Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria. Un girone abbordabile per la compagine lombarda che, a meno di clamorose sorprese, se la dovrà vedere con i Bleus per il primo posto. Da non sottovalutare comunque sono Salisburgo e Dinamo Zagabria, squadre di livello inferiore, ma con giovani talenti molto interessanti.

