Cerveteri, al via il ciclo di disinfestazione straordinaria da zanzara e zanzara tigre (Di martedì 30 agosto 2022) Cerveteri – Prende il via domani sera, 31 agosto 2022, il ciclo straordinario di disinfestazione da zanzara e zanzara tigre nell'intero territorio comunale di Cerveteri. Il calendario è il seguente: tra mercoledì 31 agosto e giovedì 1 settembre Cerveteri capoluogo, tra giovedì 1 settembre e venerdì 2 settembre Cerenova, zona Ippocampo e Campo di Mare, tra venerdì 2 settembre e sabato 3 settembre Valcanneto, I Terzi, Borgo San Martino, Borgo di Ceri, Due Casette, Borgo del Sasso e zona del Cerqueto. Il trattamento si svolgerà dalle ore 23:00 alle ore 05:00 del mattino seguente. Durante lo svolgimento del trattamento, si raccomanda di non sostare nei luoghi della disinfestazione, di tenere le finestre ...

