Cercare la felicità: il romanzo rosa di Susanna Diamanti sul senso della vita BOLOGNA - Quando la vita ti pone di fronte a grandi sfide, la scelta più coraggiosa è l'amore. Un assunto che affiora dalle pagine di 'Cercare la felicità' di Susanna Diamanti. Il romanzo rosa della scrittrice bolognese è stato pubblicato lo scorso maggio da Sicrea Libri in seguito al conferimento della menzione speciale "Il senso della vita", per la seconda edizione del concorso letterario Emanuele Ghidini indetto nel gennaio 2022 dalla Fondazione PesciolinoRosso in collaborazione con la casa editrice bresciana. Susanna Diamanti è un'imprenditrice, titolare di un'azienda vitivinicola sulle colline di Bologna.