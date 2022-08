Centrodestra a valanga, vola Italexit di Paragone: cosa ci dicono gli ultimi sondaggi (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago – Manca poco meno di un mese al 25 settembre e il quadro delle intenzioni di voto inizia a farsi sempre più chiaro. Prendiamo l’ultimo sondaggio effettuato da Swg, stima di ieri 29 agosto 2022. La situazione è abbastanza chiara: il Centrodestra asfalta il centrosinistra, con Fratelli d’Italia in continua crescita e il Pd che al contrario continua a perdere terreno. Spicca poi il risultato che centrerebbe Italexit, il più consistente tra i cosiddetti “piccoli partiti”, che sfonda la fatidica soglia del 3% necessaria all’ingresso in Parlamento e adesso è dato al 3,4% (+0,1). Sparisce il partitino guidato da Di Maio, che ormai è dato all’1%. Stravince il Centrodestra. Ma come cresce Italexit Nello specifico, nel Centrodestra: Fratelli d’Italia è ora al 24,8%, la Lega è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago – Manca poco meno di un mese al 25 settembre e il quadro delle intenzioni di voto inizia a farsi sempre più chiaro. Prendiamo l’ultimoo effettuato da Swg, stima di ieri 29 agosto 2022. La situazione è abbastanza chiara: ilasfalta il centrosinistra, con Fratelli d’Italia in continua crescita e il Pd che al contrario continua a perdere terreno. Spicca poi il risultato che centrerebbe, il più consistente tra i cosiddetti “piccoli partiti”, che sfonda la fatidica soglia del 3% necessaria all’ingresso in Parlamento e adesso è dato al 3,4% (+0,1). Sparisce il partitino guidato da Di Maio, che ormai è dato all’1%. Stravince il. Ma come cresceNello specifico, nel: Fratelli d’Italia è ora al 24,8%, la Lega è ...

