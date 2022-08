Cent’anni di Baci | perché si chiamavano “cazzotti” e cosa c’entra il quadro di Hayez A Perugia una mostra collettiva per celebrare il cioccolatino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 agosto 2022) Pochi grammi di dolcezza, un secolo di storia. Ilo Perugina compie un secolo e a livello di fama non teme confronti. Nell’industria dolciaria italiana oggi rappresenta un’eccellenza, ma un secolo fa – ovvero quattro anni appena dopo la fine della prima guerra mondiale – era semplicemente un modo per rialzare la testa dindo l’abilità imprenditoriale di una donna. È noto, e accettato da tutti, che ilo sia nato dall’idea dell’imprenditrice perugina Luisa Spagnoli (nota anche per la catena di negozi d’abbigliamento) di impastare, con altro cioccolato, i frammenti di nocciola utilizzati durante la lavorazione dei dolciumi e che era destinati ad essere scartati. Il risultato fu uno stranodalla forma irregolare, che ricordava l’immagine di un pugno chiuso, dove la nocca più sporgente era ...