Cecilia Strada | “Con Meloni farei volentieri una vacanza in mare”

(Adnkronos) – "Io con Giorgia Meloni una vacanza in mare a bordo di una nave di soccorso che recupera i migranti la farei molto volentieri. Sono sicura che sarebbe una bella esperienza per lei, perché vedrebbe l'effetto delle cose che dicono". Lo ha detto all'Adnkronos Cecilia Strada, figlia del fondatore di Emergency Gino Strada e responsabile della comunicazione della Onlus ResQ People Saving People che conduce operazioni umanitarie nel Mediterraneo, a margine di un evento alla Mostra del Cinema di Venezia. "Chiunque vede una ragazzina di 15 anni stuprata con il suo bambino a bordo di una nave di colpo fa un bagno nella realtà e si rende conto del dolore e dell'orrore. Basta fare la guerra ai poveri!", ha aggiunto Cecilia Strada.

