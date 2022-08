sportli26181512 : Cecchino Vlahovic: un gol ogni 19 palle giocate. Solo Haaland fa meglio: Cecchino Vlahovic: un gol ogni 19 palle gi… - bladistic : Bellissima la Juventus di #Allegri nel 1 tempo,bene #Kostic e Locatelli, bravissimi #Miretti e #Rabiot. Vlahovic il… - Peppejournalist : L''allergia' di #Vlahovic e #Dybala, il cecchino di #LazioInter e la sorpresa di #MilanBologna ?? Mentre siete a bo… - donato_addesso : @im____lc @guidotolomei Purtroppo vlahovic non è un cecchino dell’esercito, per fare 30 gol ha bisogno di toccare t… -

Max Allegri farebbe spallucce. L'allenatore della Juventus, almeno di facciata, dà poca importanza ai palloni toccati da Dusan. "Per me ne può giocare anche uno solo, ma se con quello fa gol, sono felice". E il centravanti serbo si è ben adeguato anche nella gara contro la Roma. Al primo, ha subito fatto 1 - 0 con ...Dopo solo 76 secondi, Dusanha portato in vantaggio la Juventus con questa perla su punizione, degna dei grandi fuoriclasse: palla che bacia ... Vlahovic, il cecchino. Gazzetta dello Sport: "In gol ogni 19 palle giocate: solo Haaland meglio in Europa " Al norvegese del City bastano 15 palloni per segnare. Subito dopo c’è il serbo, ancora poco coinvolto nella manovra di Allegri ...Dopo solo 76 secondi, Dusan Vlahovic ha portato in vantaggio la Juventus con questa perla su punizione, degna dei grandi fuoriclasse: palla che bacia la ...