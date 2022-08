CDS- Ronaldo “No al Napoli per un motivo” Medens insiste | La situazione

Leggi su napolipiu

(Di martedì 30 agosto 2022) Cristianonutre dubbi sul. L’agente Mendes non si arrende e vuole portarlo in azzurro.. Jorge Mendes non ha intenzione di rinunciare al suo piano di portare Cristiano. Anzi starebbe pensando di architettare un nuovo affare che porterebbe CR7 in prestito alcon Osimhen che rimarrebbe a disposizione di Spalletti. Il Manchester United infatti non sembra più disposto a offrire oltre 100 milioni di euro per il nigeriano dopo averne sborsato altrettanti per Antony. Intanto sullo sfondo per Cristianoci sono Sporting Lisbona e Chelsea (in alternativa ad Aubameyang del Barcellona). Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la suggestione che ormai da giorni vorrebbe ...