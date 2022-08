Caso Pogba | indaga anche la procura di Torino I media francesi | «Ha già pagato 100 mila euro ai ricattatori»

Leggi su open.online

(Di martedì 30 agosto 2022) Ladiha avviato un procedimento suldel calciatore bianconero Paul. La magistratura e la Squadra mobile della Questura stannondo sul tentativo di avvicinamento subito dal centrocampista nei pressi dell’Allianz Stadium lo scorso 14 luglio, nel quadro di una vicenda di presunte minacce e tentativi di estorsione in cui il giocatore figura come vittima.aveva già presentato denuncia alle autorità, e secondo quanto rivela l’emittente RMC Sport, avrebbe già100.000ai suoi estorsori. Il calciatore si sarebbe arreso al versamento sperando che avrebbe spinto ia lasciarlo in pace. In Francia, l’indagine preliminare attualmente aperta potrebbe sfociare ...