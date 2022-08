Caso Pogba | indaga anche la procura di Torino | aperto un fascicolo dopo la denuncia alle autorità francesi

(Di martedì 30 agosto 2022) Ladiha avviato un procedimento suldel calciatore bianconero Paul. Non si conoscono i dettagli della questione al vaglio della magistratura piemontese, così come rimangono ignote le eventuali ipotesi di reato. E’ tuttavia plausibile che ci sia un collegamento con lache il centrocampista ha già presentato: quella di essere vittima di un ricatto. Gli avvocati Yeo Moriba e l’agente del giocatore, Rafaela Pimenta, hanno parlato di «minacce e tentativi di estorsione da parte di una banda organizzata ai danni» di Paul. Una lunga serie di intimidazioni iniziata, secondo quanto ha rivelato Franceinfo, a fine marzo a Lagny-sur-Marne.sarebbe stato ...

Chi invece, al contrario di, potrà tornare presto a dare una mano alla causa bianconera è ... È ilquesto di Leandro Paredes , centrocampista del PSG che l'allenatore dei transalpini Galtier ...MONDIALE - Nel frattempo ilsta destando enorme scalpore pure in Francia , dove L'Equipe e RMC Sport hanno dato seguito alle prime rivelazioni di France Info sui particolari della ...Un procedimento giudiziario è stato avviato dalla procura di Torino sul caso di Paul Pogba, il calciatore in forza alla Juventus che ha denunciato alle autorità francesi di essere vittima di un ricatt ...Milano, 30 ago. (LaPresse) - La Procura di Torino, guidata da Anna Maria Loreto, ha aperto un fascicolo contro ignoti per estorsione aggravata ai danni del ...