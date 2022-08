(Di martedì 30 agosto 2022) Nuovi risvolti sulche coinvolge Paul: ladi Torino ha infatti aperto un fascicolo contro ignoti per estorsione aggravata ai danni del calciatore della Juve che ha sporto denuncia ...

Il centrocampista della Juventus ha detto di essere vittima di un ricatto - Caso Pogba, incontro alla Continassa? Procura apre inchiesta: Due o tre persone avrebbero cercato di incontrare il… - Caso #Pogba, anche la Procura di Torino apre un procedimento - Soldi, ricatti e denunce. Il caso dei fratelli Pogba

Nuovi risvolti sulche coinvolge Paul: la Procura di Torino ha infatti aperto un fascicolo contro ignoti per estorsione aggravata ai danni del calciatore della Juve che ha sporto denuncia lo scorso 16 luglio ...AGI - Soldi, ricatti, invidia, stregoni e malocchi. C'è di tutto un po' nella faida del 'clan', che dopo aver calamitato le attenzioni della polizia e della Federcalcio francese ora è finita anche nel mirino della procura di Torino, che indaga per estorsione aggravata dopo una denuncia ...Due o tre persone avrebbero cercato di incontrare il giocatore, al centro sportivo della Juve, nel quadro di una complessa vicenda di minacce e tentativi di estorsione ...Ha dell'incredibile il caso dei fratelli Pogba. Mathias, fratello maggiore di Paul, lo accusa di tradimento, codardia e ipocrisia: "Ho rischiato di morire per te, mi hai lasciato da solo scappando e p ...