Cartabianca prima puntata 30 Agosto 2022 | ospiti e temi

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 30 agosto 2022) Ritorna stasera, 30, l’approfondimento con. Il programma condotto da Bianca Berlinguer riapre dopo la pausa estiva in anticipo, a causa delle Elezioni Politiche. Sono proprio le votazioni che si terranno il 25 Settembre al centro della, conda tutto il mondo politico. Ma vediamo nel dettaglio chi ci sarà e di che cosa si parlerà.: gliIl programma di approfondimento di Rai 3 ritorna con una settimana di anticipo per dire la sua sul dibattito politico che anima la nazione in questi giorni. Stasera inserataospiterà Carlo Calenda, leader di Azione e volto del Terzo ...