Caro energia, le Confindustrie del Nord: "Partiti sostengano il governo nella trattativa sul tetto Ue al prezzo del gas. Rischiamo la deindustrializzazione"

Gli extra costi causati dall'emergenza energetica ammontano, per le industrie del Nord e Centro Italia, a quasi 40 miliardi di euro. "L'impatto è devastante con il rischio di deindustrializzazione e minaccia alla sicurezza nazionale", è l'allarme dei presidenti delle Confindustrie di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, Annalisa Sassi, Francesco Buzzella, Marco Gay e Enrico Carraro, che hanno incontrato gli assessori allo Sviluppo Economico delle quattro regioni Vincenzo Colla, Guido Guidesi, Andrea Tronzano e Roberto Marcato. "Il tempo è ampiamente scaduto e una decisione in sede Ue non è più differibile", dicono. Dal 2019 al 2022 il totale dei costi di elettricità e gas sostenuti dal settore industriale delle quattro regioni ammontava a circa 4,5 miliardi di euro, mentre nel 2022 gli extra-costi raggiungeranno – nell'ipotesi ...

