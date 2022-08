Caro energia, il rapporto della Coldiretti: «In autunno 2,6 milioni di persone a rischio alimentare» (Di martedì 30 agosto 2022) Nel pieno della crisi energetica il nuovo rapporto di Coldiretti parla di «un effetto drammatico» su costi e produzione. Il Caro energia ha influito sui costi delle bevande con percentuali spesso oltre il 10% di crescita. Per l’acqua minerale si parla del +11%, per i succhi di frutta del +10,5% fino al +7% delle bibite gassate a causa degli elevati costi di estrazione dell’anidride carbonica ad uso alimentare. L’analisi della Coldiretti si è concentrata sugli ultimi dati Istat relativi all’inflazione e sottolinea il forte aumento dei costi di produzione anche sulle bevande alcoliche, tra cui birra e vino. In campi e vigneti il prezzo dei concimi è salito alle stelle con un +170% registrato, il gasolio sale a +129% fino al +300% delle bollette per ... Leggi su open.online (Di martedì 30 agosto 2022) Nel pienocrisi energetica il nuovodiparla di «un effetto drammatico» su costi e produzione. Ilha influito sui costi delle bevande con percentuali spesso oltre il 10% di crescita. Per l’acqua minerale si parla del +11%, per i succhi di frutta del +10,5% fino al +7% delle bibite gassate a causa degli elevati costi di estrazione dell’anidride carbonica ad uso. L’analisisi è concentrata sugli ultimi dati Istat relativi all’inflazione e sottolinea il forte aumento dei costi di produzione anche sulle bevande alcoliche, tra cui birra e vino. In campi e vigneti il prezzo dei concimi è salito alle stelle con un +170% registrato, il gasolio sale a +129% fino al +300% delle bollette per ...

