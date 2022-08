Caro - energia, governo lavora a intervento da 8 - 10 mld, su decreto prende tempo (Di martedì 30 agosto 2022) - Sotto la spinta dei partiti , il governo prepara gli interventi più urgenti fra cui una proroga di misure già previste, o il taglio delle accise. Seguiranno poi altri interventi per dare ossigeno a ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 30 agosto 2022) - Sotto la spinta dei partiti , ilprepara gli interventi più urgenti fra cui una proroga di misure già previste, o il taglio delle accise. Seguiranno poi altri interventi per dare ossigeno a ...

LaStampa : Insegne spente di notte, niente docce calde, pc e tv a basso regime, negozi che chiudono prima: ecco come l’Europa… - amendolaenzo : I partiti che hanno fatto cadere il governo a luglio, adesso chiedono a Draghi di intervenire sul caro energia. Il… - agorarai : La posizione di Azione-Italia Viva sul ricorso a uno scostamento di bilancio per far fronte al caro energia… - glooit : Fiaso, contributo per fronteggiare caro-energia in ospedali leggi su Gloo - ignazio_mereu : RT @DavideR46325615: Giuseppe Conte: 'Caro-bollette? Era tutto scritto. A marzo ho incontrato Draghi per questa ragione, quando ho scongiur… -