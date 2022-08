Caro energia, buco nelle coperture del decreto Aiuti bis: con il boom dei prezzi le misure anti rincari costeranno molto più del previsto (Di martedì 30 agosto 2022) Mentre prende tempo su eventuali nuove misure contro il Caro energia, il governo dimissionario di Mario Draghi è alle prese con una grana finanziaria che, se non risolta, potrebbe esplodere nelle mani del futuro esecutivo. Si tratta del “buco” aperto dal decreto Aiuti bis varato all’inizio di agosto. Il forte rialzo dei prezzi del gas registrato nel frattempo ha fatto saltare tutte le previsioni fatte solo un mese fa: i circa 15 miliardi previsti (di cui 14,3 da maggiori entrate) per finanziare quel provvedimento non bastano più. Tanto che il Servizio bilancio del Senato, nella nota di lettura del decreto, richiama più volte il Tesoro alla necessità di verificare la congruità degli stanziamenti alla luce del nuovo scenario. E in alcuni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Mentre prende tempo su eventuali nuovecontro il, il governo dimissionario di Mario Draghi è alle prese con una grana finanziaria che, se non risolta, potrebbe esploderemani del futuro esecutivo. Si tratta del “” aperto dalbis varato all’inizio di agosto. Il forte rialzo deidel gas registrato nel frattempo ha fatto saltare tutte le previsioni fatte solo un mese fa: i circa 15 miliardi previsti (di cui 14,3 da maggiori entrate) per finanziare quel provvedimento non bastano più. Tanto che il Servizio bilancio del Senato, nella nota di lettura del, richiama più volte il Tesoro alla necessità di verificare la congruità degli stanziamenti alla luce del nuovo scenario. E in alcuni ...

