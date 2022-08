Caro bollette, Zucconi (FdI): “Non c’è bisogno di nessun armistizio elettorale, sono cose propagandistiche” (Di martedì 30 agosto 2022) “Il Governo, se si presentano emergenze, può intervenire. Non c’è bisogno di nessun armistizio, sono cose propagandistiche”. Ai microfoni di iNews24, Riccardo Zucconi candidato alla Camera con Fratelli d’Italia, commenta la proposta avanzata dal leader della Lega Matteo Salvini di un “armistizio” elettorale per affrontare il problema del Caro bollette. “Se dovessimo essere coinvolti nelle decisioni, la presidente Meloni si muoverà, come sempre, con responsabilità. Ma non dobbiamo appellarci a nessuno. Se il governo in carica per gli affari correnti riterrà di dover coinvolgere tutti, non sarà certo Fratelli d’Italia a tirarsi indietro”. Il deputato commenta anche le diverse idee di ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 agosto 2022) “Il Governo, se si presentano emergenze, può intervenire. Non c’èdi”. Ai microfoni di iNews24, Riccardocandidato alla Camera con Fratelli d’Italia, commenta la proposta avanzata dal leader della Lega Matteo Salvini di un “per affrontare il problema del. “Se dovessimo essere coinvolti nelle decisioni, la presidente Meloni si muoverà, come sempre, con responsabilità. Ma non dobbiamo appellarci ao. Se il governo in carica per gli affari correnti riterrà di dover coinvolgere tutti, non sarà certo Fratelli d’Italia a tirarsi indietro”. Il deputato commenta anche le diverse idee di ...

ZanAlessandro : Salvini chiede a #Draghi di intervenire con urgenza sul caro bollette dopo aver sfiduciato il suo Governo appena un… - GianlucaVasto : L'Agenda Draghi (che non esiste) riguarda l'aumento indiscriminato di spese militari a discapito di bollette e caro… - marattin : Da Landini una proposta sovietica. E anche lo strumento attuale è sbagliato. Ecco la nostra proposta per avere più… - mcrisparlato : @TgLa7 Spegnete anche le telecamere visto che ci siete, non ne gioverà solo l'ambiente ed il caro bollette. - tavano_anna : RT @Rapace781: #Draghi vi ha tolto il #Cashback ha depotenziato il bonus 110% ha bloccato i crediti ha lasciato che la #benzina arrivasse a… -