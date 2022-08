Caro bollette, perché non basta l'impatto delle energie rinnovabili (Di martedì 30 agosto 2022) Il risparmio non c?è, non è immediato e le misure - sia quelle già varate, sia quelle allo studio dell?Ue - non produrranno effetti tangibili sulle tasche dei... Leggi su ilmattino (Di martedì 30 agosto 2022) Il risparmio non c?è, non è immediato e le misure - sia quelle già varate, sia quelle allo studio dell?Ue - non produrranno effetti tangibili sulle tasche dei...

ZanAlessandro : Salvini chiede a #Draghi di intervenire con urgenza sul caro bollette dopo aver sfiduciato il suo Governo appena un… - GianlucaVasto : L'Agenda Draghi (che non esiste) riguarda l'aumento indiscriminato di spese militari a discapito di bollette e caro… - elio_vito : Vi ricordate i partiti della destra che in maggioranza ed all’opposizione si opposero al contributo di solidarietà… - cellabos11 : RT @ZanAlessandro: Salvini chiede a #Draghi di intervenire con urgenza sul caro bollette dopo aver sfiduciato il suo Governo appena un mese… - tavano_anna : RT @confundustria: 'É giusto che gli interventi per il caro bollette le decida il nuovo governo'. Ora che quella mandria di fancazzisti si… -