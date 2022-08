Caro bollette, Conte: “Prevedibile, M5S ha diritto di rivendicare soluzioni” (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sono 7 mesi che cerchiamo una interlocuzione col governo, abbiamo portato delle proposte perché il Caro-bollette era già Prevedibile dallo scorso marzo. Abbiamo incontrato Draghi più volte per incalzarlo, abbiamo tutto il diritto di continuare a formulare le nostre proposte, a rivendicare delle soluzioni e un’attenzione che fino ad adesso non c’è stata”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, parlando a margine del Fornaci Rosse Festival di Vicenza. La norma sugli extraprofitti “è stata scritta male – attacca l’ex premier – Hanno scritto che bisognava ottenere 9 miliardi, hanno ottenuto un solo miliardo. Quella norma va riscritta, lo stiamo dicendo da tempo ma non ci ascoltano. E poi dicono che è il governo dei migliori… Mi aspetto dal governo dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sono 7 mesi che cerchiamo una interlocuzione col governo, abbiamo portato delle proposte perché ilera giàdallo scorso marzo. Abbiamo incontrato Draghi più volte per incalzarlo, abbiamo tutto ildi continuare a formulare le nostre proposte, adellee un’attenzione che fino ad adesso non c’è stata”. Così il leader del M5S Giuseppe, parlando a margine del Fornaci Rosse Festival di Vicenza. La norma sugli extraprofitti “è stata scritta male – attacca l’ex premier – Hanno scritto che bisognava ottenere 9 miliardi, hanno ottenuto un solo miliardo. Quella norma va riscritta, lo stiamo dicendo da tempo ma non ci ascoltano. E poi dicono che è il governo dei migliori… Mi aspetto dal governo dei ...

ZanAlessandro : Salvini chiede a #Draghi di intervenire con urgenza sul caro bollette dopo aver sfiduciato il suo Governo appena un… - GianlucaVasto : L'Agenda Draghi (che non esiste) riguarda l'aumento indiscriminato di spese militari a discapito di bollette e caro… - marattin : Da Landini una proposta sovietica. E anche lo strumento attuale è sbagliato. Ecco la nostra proposta per avere più… - Veraelena5 : RT @Ric746: Ho sentito che la sovranale Melona, quella che faceva l'oppofinzione a Drago, in piena sintonia con il presidentissimo ha dett… - lapsn1968 : RT @Ric746: Ho sentito che la sovranale Melona, quella che faceva l'oppofinzione a Drago, in piena sintonia con il presidentissimo ha dett… -