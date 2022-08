Carenza di personale al ‘San Pio’, Mastella scrive alla Morgante (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorna a farsi caldo il fronte sanità. Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ha scritto una lettera al neo direttore dell’azienda sanitaria del ‘San Pio’, dottoressa Maria Morgante, per esprimere tutto il proprio disagio rispetto alla Carenza di personale all’interno dell’ospedale. “Gentile Direttore, in qualità di rappresentante della comunità territoriale, mi sento in dovere di esprimere il profondo disagio e la preoccupazione che provo in questi giorni nell’aver appreso la gravissima situazione in cui versa l’Azienda S. Pio per la Carenza di personale medico, in particolare nei reparti di anestesia e rianimazione. La situazione, a quanto mi risulta, è tale da prospettare una sospensione degli interventi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorna a farsi caldo il fronte sanità. Clemente, sindaco di Benevento, ha scritto una lettera al neo direttore dell’azienda sanitaria del, dottoressa Maria, per esprimere tutto il proprio disagio rispettodiall’interno dell’ospedale. “Gentile Direttore, in qualità di rappresentante della comunità territoriale, mi sento in dovere di esprimere il profondo disagio e la preoccupazione che provo in questi giorni nell’aver appreso la gravissima situazione in cui versa l’Azienda S. Pio per ladimedico, in particolare nei reparti di anestesia e rianimazione. La situazione, a quanto mi risulta, è tale da prospettare una sospensione degli interventi ...

Lux_Iannelli : @barbarab1974 Sembra stiano in carenza personale anche lì... - anteprima24 : ** Carenza di personale al 'San Pio', Mastella scrive alla Morgante ** - valeegiu1 : RT @ManfrediPotenti: Questa mattina ho incontrato a Livorno Luigi Porcu, il Segretario Nazionale del sindacato di #PoliziaPenitenziaria, Al… - Rosanna_UC : RT @539th: Il San Martino di Genova sospende tutti gli interventi programmati tranne quelli per tumori, per tre mesi, per carenza di person… - FabryWrath : RT @ManfrediPotenti: Questa mattina ho incontrato a Livorno Luigi Porcu, il Segretario Nazionale del sindacato di #PoliziaPenitenziaria, Al… -

Che medico sarai Il quiz della personalità di Consulcesi ... che vede il personale lavorare extra per cercare di sopperire alla carenza di staff impedendo a questi di dedicare il giusto tempo ad ogni paziente, è necessario lavorare per valorizzare il tempo di ... Portogallo: muore donna incinta, si dimette ministra Sanità ... aumentando anche il compenso per le ore straordinarie a medici e infermieri, ma senza riuscire a far fronte alla carenza strutturale di personale sanitario. Carenza che ieri si è tradotta in un ... Freshplaza.it Manca personale, Ospedale S.Martino Genova ferma interventi A causa della carenza di personale l'ospedale San Martino di Genova, il più grande della Liguria, dalla prossima settimana sospenderà per tre mesi gli interventi chirurgici programmati per dare priori ... Dica 33 ...anzi, 60! Era il 1962 quando, sul sentiero tracciato da quella che all’epoca era la sanità militare, venne istituita la figura del medico della Polizia di Stato. Un ruolo nuovo per un’Amministrazione che inizia ... ... che vede illavorare extra per cercare di sopperire alladi staff impedendo a questi di dedicare il giusto tempo ad ogni paziente, è necessario lavorare per valorizzare il tempo di ...... aumentando anche il compenso per le ore straordinarie a medici e infermieri, ma senza riuscire a far fronte allastrutturale disanitario.che ieri si è tradotta in un ... La carenza di personale non consente al settore della ristorazione una piena ripresa dopo la pandemia A causa della carenza di personale l'ospedale San Martino di Genova, il più grande della Liguria, dalla prossima settimana sospenderà per tre mesi gli interventi chirurgici programmati per dare priori ...Era il 1962 quando, sul sentiero tracciato da quella che all’epoca era la sanità militare, venne istituita la figura del medico della Polizia di Stato. Un ruolo nuovo per un’Amministrazione che inizia ...