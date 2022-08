Tiscali Notizie

Il governo lavora ad un nuovo provvedimento per affrontare il caro energia che prevede la proroga dello sconto di 30 centesimi sulle accise deidal 20 settembre al 5 ottobre. E' quanto riferiscono fonti dell'esecutivo precisando che la decisione finale sarà di Palazzo Chigi. La proroga di 15 giorni avrebbe un costo di circa 500 ...... Daniele Franco, e dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, che hanno escluso tale, ...in considerazione la proroga oltre il 20 settembre della riduzione di Iva e accise sui, l'Iva ... Carburanti, ipotesi proroga taglio accise fino al 5 ottobre Roma, 30 ago. (askanews) - Il governo lavora ad un nuovo provvedimento per affrontare il caro energia che prevede la proroga dello sconto di ...Dopo il Decreto Aiuti-bis, il governo è di nuovo al lavoro per varare un ulteriore provvedimento atto a limitare il caro bollette e carburanti.