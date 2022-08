Campionati Italiani Giovanili by Italgas: risultati e tabelloni (Di martedì 30 agosto 2022) Hanno preso il via i tornei Giovanili che assegnano i titoli nazionali delle categorie Under 11, 12, 13, 14 e 15 maschili e femminili che coinvolgono nove circoli in tutto il Paese. La giornata delle finali è prevista per domenica 4 settembre. Tornei live su SuperTenniX Leggi su federtennis (Di martedì 30 agosto 2022) Hanno preso il via i torneiche assegnano i titoli nazionali delle categorie Under 11, 12, 13, 14 e 15 maschili e femminili che coinvolgono nove circoli in tutto il Paese. La giornata delle finali è prevista per domenica 4 settembre. Tornei live su SuperTenniX

