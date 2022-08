Campania, mette gli occhi sulla figlioletta della convivente e ne abusa fisicamente (Di martedì 30 agosto 2022) Un incubo durato quattro anni tra le mura domestiche: una ragazzina di appena 13 anni (ora ne ha 17) costretta a compiere e subire atti sessuali dal patrigno. A finire in manette un uomo di 41 anni residente nel Baianese, tra Napoli e Avellino. Campania, abusa della figlia 13enne della compagna: arrestato Secondo quanto riporta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 30 agosto 2022) Un incubo durato quattro anni tra le mura domestiche: una ragazzina di appena 13 anni (ora ne ha 17) costretta a compiere e subire atti sessuali dal patrigno. A finire in manette un uomo di 41 anni residente nel Baianese, tra Napoli e Avellino.figlia 13ennecompagna: arrestato Secondo quanto riporta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

