Cambia la lotta al Covid, nuovi vaccini anti-varianti e la quarantena si riduce (Di martedì 30 agosto 2022) Il 1 settembre l’Agenzia Ue del farmaco darà il via libera ai nuovi vaccini bivalenti efficaci anche contro Omicron. Attesa anche la circolare della Salute che introduce l’isolamento “light”. Leggi su ilsole24ore (Di martedì 30 agosto 2022) Il 1 settembre l’Agenzia Ue del farmaco darà il via libera aibivalenti efficaci anche contro Omicron. Attesa anche la circolare della Salute che introduce l’isolamento “light”.

