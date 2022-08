Calendario US Open 2022 oggi: orari martedì 30 agosto, programma, tv, streaming, italiani in campo (Di martedì 30 agosto 2022) Seconda giornata di primo turno all’US Open 2022. A New York il grande tennis sarà protagonista delle prossime due settimane per annunciare il quarto vincitore Slam di quest’annata. Anche oggi tanti grandi nomi attesi al varco per il loro debutto sul cemento statunitense. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GOFFIN (3° MATCH DALLE 17.00) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALTMEIER (3° MATCH DALLE 17.00) campo centrale che apparecchia i debutti di Carlos Alcaraz e Rafa Nadal: la nuova stellina del tennis mondiale aprirà i conti contro l’argentino Sebastian Baez, mentre la sessione serale verrà battezzata dal mancino di Manacor contro l’australiano Rinky Hijikata. Fra le donne Venus Williams se la vedrà con la belga Alison Van Uytvanck, mentre a chiudere la giornata sarà Naomi Osaka, che cerca sé stessa sul cemento con Danielle ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Seconda giornata di primo turno all’US. A New York il grande tennis sarà protagonista delle prossime due settimane per annunciare il quarto vincitore Slam di quest’annata. Anchetanti grandi nomi attesi al varco per il loro debutto sul cemento statunitense. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GOFFIN (3° MATCH DALLE 17.00) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALTMEIER (3° MATCH DALLE 17.00)centrale che apparecchia i debutti di Carlos Alcaraz e Rafa Nadal: la nuova stellina del tennis mondiale aprirà i conti contro l’argentino Sebastian Baez, mentre la sessione serale verrà battezzata dal mancino di Manacor contro l’australiano Rinky Hijikata. Fra le donne Venus Williams se la vedrà con la belga Alison Van Uytvanck, mentre a chiudere la giornata sarà Naomi Osaka, che cerca sé stessa sul cemento con Danielle ...

