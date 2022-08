Calciomercato Torino, ritorno Praet sempre più vicino: c’è una condizione (Di martedì 30 agosto 2022) Calciomercato Torino: i granata sono vicini al ritorno di Praet, ma prima devono cedere alcuni esuberi Il Torino si avvicina a grandi falcata al ritorno di Praet. Come riportato da La Stampa è stato trovato l’accordo con il Leicester con l’offerta alzata a 8,5 milioni e la formula della trattativa che è passata da prestito con diritto a prestito con obbligo di riscatto. Prima di chiudere definitivamente l’affare, però, il presidente Cairo dovrà mettere a segno le cessioni di alcuni esuberi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022): i granata sono vicini aldi, ma prima devono cedere alcuni esuberi Ilsi avvicina a grandi falcata aldi. Come riportato da La Stampa è stato trovato l’accordo con il Leicester con l’offerta alzata a 8,5 milioni e la formula della trattativa che è passata da prestito con diritto a prestito con obbligo di riscatto. Prima di chiudere definitivamente l’affare, però, il presidente Cairo dovrà mettere a segno le cessioni di alcuni esuberi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

