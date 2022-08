Calciomercato Torino, nuovo obiettivo in mediana: si punta Tameze (Di martedì 30 agosto 2022) Toro alla ricerca di un centrocampista, c’è anche il classe 1994. Accelerata Praet, da risolvere il nodo uscite Il mirino del Toro per il nuovo centrocampista si è spostato su Verona. Sul taccuino di Davide Vagnati è spuntato anche il nome di Tameze, ora il direttore tecnico proverà a trattare con i colleghi gialloblu. E l’allenatore granata sarebbe felicissimo di riabbracciare il francese naturalizzato camerunense, un punto fisso dell’Hellas di Juric. Il problema è che il classe 1994 è un intoccabile anche nella squadra di oggi, con Cioffi che ha già dovuto superare le cessioni di alcuni big (da Barak a Caprari, passando per Simeone, Casale e Cancellieri) e si augura che al giocattolo non venga tolto anche il pezzo Tameze. Ecco perché la trattativa appare in salita, ma in via Arcivescovado hanno deciso comunque ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Toro alla ricerca di un centrocampista, c’è anche il classe 1994. Accelerata Praet, da risolvere il nodo uscite Il mirino del Toro per ilcentrocampista si è spostato su Verona. Sul taccuino di Davide Vagnati è sto anche il nome di, ora il direttore tecnico proverà a trattare con i colleghi gialloblu. E l’allenatore granata sarebbe felicissimo di riabbracciare il francese naturalizzato camerunense, un punto fisso dell’Hellas di Juric. Il problema è che il classe 1994 è un intoccabile anche nella squadra di oggi, con Cioffi che ha già dovuto superare le cessioni di alcuni big (da Barak a Caprari, passando per Simeone, Casale e Cancellieri) e si augura che al giocattolo non venga tolto anche il pezzo. Ecco perché la trattativa appare in salita, ma in via Arcivescovado hanno deciso comunque ...

MarcoGuidi13 : Anche dall’entourage di #Paredes, dopo un paio di giorni di estrema cautela, sta tornando l’ottimismo per il passag… - DiMarzio : #Calciomercato, @TorinoFC_1906 | Si avvicina il ritorno di #Praet: c'è l'apertura al prestito del @LCFC. Si lavora… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Torino, si avvicina il ritorno di #Praet dal #Leicester Gli inglesi aprono alla cessione in pre… - VPrivaci : RT @emmegraphic_: Riassunto Calciomercato Torino FC #TorinoFC #Toro #mercatoToro @MatteoPedrosi SampToria - MondoGaio : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO #Torino, si avvicina il ritorno di #Praet dal #Leicester Gli inglesi aprono alla cessione in prestito #Sky… -