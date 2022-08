Calciomercato Sampdoria, ipotesi Brekalo: il croato proposto ai blucerchiati (Di martedì 30 agosto 2022) Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati valutano l’acquisto di Brekalo, in scadenza di contratto con il Wolfsburg La Sampdoria valuta l’acquisto di Josip Brekalo per rinforzare l’attacco. L’esterno croato classe ’98 è in scadenza di contratto con il Wolfsburg ed è stato proposto anche al club blucerchiato. Si tratta di un’operazione non semplice per costi e formula (cessione a titolo definitivo), ma la società blucerchiato si è presa qualche ora per valutarne l’acquisto. Brekalo tornerebbe volentieri in Serie A dopo l’esperienza in prestito al Torino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022): ivalutano l’acquisto di, in scadenza di contratto con il Wolfsburg Lavaluta l’acquisto di Josipper rinforzare l’attacco. L’esternoclasse ’98 è in scadenza di contratto con il Wolfsburg ed è statoanche al club blucerchiato. Si tratta di un’operazione non semplice per costi e formula (cessione a titolo definitivo), ma la società blucerchiato si è presa qualche ora per valutarne l’acquisto.tornerebbe volentieri in Serie A dopo l’esperienza in prestito al Torino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

