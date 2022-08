CALCIOMERCATO ROMA, CHI E’ IL NUOVO ARRIVO CAMARA (Di martedì 30 agosto 2022) Visite mediche nella giornata di oggi per Mady CAMARA, NUOVO centrocampista della ROMA e ormai ex Olympiacos. Un ARRIVO reso necessario dall’infortunio accorso a Wijnaldum, con la frattura della tibia che costringerà l’ex PSG ad uno stop di almeno quattro mesi. CAMARA arriva nella Capitale con la formula del prestito oneroso a 1,2 milioni di euro, con la possibilità da parte dei giallorossi di riscattare interamente il cartellino per 12 milioni. Chi è CAMARA Centrocampista guineano classe 1997, gioca in Grecia dalla stagione 2018/19, quando l’Olympiakos lo prelevò dall’Ajaccio, militante in Ligue 2, per poco meno di 300 mila euro. CAMARA si è fatto apprezzare per le doti fisiche notevoli, alle quali ha abbinato una buona visione di gioco. Mezzala e all’occorrenza anche ... Leggi su sportnews.snai (Di martedì 30 agosto 2022) Visite mediche nella giornata di oggi per Madycentrocampista dellae ormai ex Olympiacos. Unreso necessario dall’infortunio accorso a Wijnaldum, con la frattura della tibia che costringerà l’ex PSG ad uno stop di almeno quattro mesi.arriva nella Capitale con la formula del prestito oneroso a 1,2 milioni di euro, con la possibilità da parte dei giallorossi di riscattare interamente il cartellino per 12 milioni. Chi èCentrocampista guineano classe 1997, gioca in Grecia dalla stagione 2018/19, quando l’Olympiakos lo prelevò dall’Ajaccio, militante in Ligue 2, per poco meno di 300 mila euro.si è fatto apprezzare per le doti fisiche notevoli, alle quali ha abbinato una buona visione di gioco. Mezzala e all’occorrenza anche ...

