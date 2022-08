Calciomercato, ritorno al mitico hotel Gallia per gli ultimi tre giorni di trattative (Di martedì 30 agosto 2022) Alla presenza dell’amministratore delegato sport dell’Inter, Giuseppe Marotta, nella sua veste di presidente dell’Associazione Direttori sportivi e Segretari (A.Di.Se.), e dell’avvocato Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.), c’è stato il classico taglio del nastro che ha inaugurato la tre giorni conclusiva della sessione estiva del Calciomercato 2022-2023. Sede dell’evento l’Excelsior hotel Gallia di Milano: l’albergo storico nel quale nacque ufficialmente negli anni Cinquanta del secolo scorso col principe palermitano Raimondo Lanza di Trabia e che ospitò le trattative fino al 1969. Suoi partner dell’epoca il ferrarese Paolo Mazza, storico patron della Spal, e il trevigiano Giuseppe Viani, detto ‘Gipo’, uno degli allenatori più innovativi nella storia del calcio ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 agosto 2022) Alla presenza dell’amministratore delegato sport dell’Inter, Giuseppe Marotta, nella sua veste di presidente dell’Associazione Direttori sportivi e Segretari (A.Di.Se.), e dell’avvocato Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.), c’è stato il classico taglio del nastro che ha inaugurato la treconclusiva della sessione estiva del2022-2023. Sede dell’evento l’Excelsiordi Milano: l’albergo storico nel quale nacque ufficialmente negli anni Cinquanta del secolo scorso col principe palermitano Raimondo Lanza di Trabia e che ospitò lefino al 1969. Suoi partner dell’epoca il ferrarese Paolo Mazza, storico patron della Spal, e il trevigiano Giuseppe Viani, detto ‘Gipo’, uno degli allenatori più innovativi nella storia del calcio ...

DiMarzio : #Calciomercato | Con #Antony al @ManUtd #Zyiech è vicino al ritorno all’@AFCAjax - DiMarzio : .@GenoaCFC: fatta per il ritorno di Kevin #Strootman. Il centrocampista sarà a Genova già in serata #calciomercato… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #Genoa, è fatta per il ritorno di Kevin #Strootman: contratto di un anno con opzione, prevista… - VoceGiallorossa : ?? Coric vicino al ritorno allo Zurigo #ASRoma - sportli26181512 : Atalanta, si sblocca l'operazione Carnesecchi: Niente Como per il portiere dell'Italia Under 21 Marco Carnesecchi,… -