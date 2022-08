Calciomercato, nuova squadra per Barrow? C’è l’offerta al Bologna! (Di martedì 30 agosto 2022) Resta viva la possibilità di una cessione last minute per Musa Barrow. Il Bologna però non vorrebbe privarsi dell’attaccante gambiano per una cifra inferiore ai 15 milioni di euro. Un’offerta per l’acquisto del giocatore è arrivata dal Torino, club molto interessato al giocatore, ma rispedita immediatamente al mittente. La cifra di 10 milioni non è stata ritenuta consona al valore del numero 99 rossoblu. Nelle ultime ore, invece, avrebbe mostrato forte interesse una società inglese, il Brighton, disposta ad acquistare il calciatore con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Barrow Brighton CalciomercatoLa società del presidente Joey Saputo non accetterà proposte inferiori al suddetto valore. Ragion per cui, i Seagulls dovranno accontentare le richieste degli emiliani se vorranno davvero assicurarsi le prestazioni ... Leggi su rompipallone (Di martedì 30 agosto 2022) Resta viva la possibilità di una cessione last minute per Musa. Il Bologna però non vorrebbe privarsi dell’attaccante gambiano per una cifra inferiore ai 15 milioni di euro. Un’offerta per l’acquisto del giocatore è arrivata dal Torino, club molto interessato al giocatore, ma rispedita immediatamente al mittente. La cifra di 10 milioni non è stata ritenuta consona al valore del numero 99 rossoblu. Nelle ultime ore, invece, avrebbe mostrato forte interesse una società inglese, il Brighton, disposta ad acquistare il calciatore con la formula del prestito con obbligo di riscatto.BrightonLa società del presidente Joey Saputo non accetterà proposte inferiori al suddetto valore. Ragion per cui, i Seagulls dovranno accontentare le richieste degli emiliani se vorranno davvero assicurarsi le prestazioni ...

cmdotcom : #Milan, nuova missione in programma per #Vranckx: c’è una minaccia italiana per #Maldini - DiMarzio : .@OfficialASRoma, formulata una nuova offerta per #Camara: il guineano dell'#Olympiakos è ad un passo dal club gial… - LeBombeDiVlad : ???? #Balotelli può lasciare l’ #Adana Due club su di lui ??Possibile nuova avventura per Super Mario #LBDV… - FilippoRocchi1 : #Winks è arrivato a Genova. L'inglese è pronto a iniziare la nuova avventura con la #Sampdoria dopo 20 anni con il… - psb_original : Calciomercato Parma - Nuova pretendente per Karamoh: le ultime #SerieB -