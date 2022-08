Calciomercato Monza: tutto fatto per Rovella (Di martedì 30 agosto 2022) Calciomercato Monza, Rovella potrebbe fare già domani le visite mediche con i brianzoli: per lui prestito secco Il Monza è pronto a chiudere con la Juve per Nicolò Rovella. Il centrocampista bianconero dovrebbe essere già domani in città per le visite mediche con i brianzoli, questo secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio. La trattativa tra Monza e bianconeri dovrebbe concludersi con la formula del prestito secco: la Juve non vuole infatti perdere il giovane italiano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022)potrebbe fare già domani le visite mediche con i brianzoli: per lui prestito secco Ilè pronto a chiudere con la Juve per Nicolò. Il centrocampista bianconero dovrebbe essere già domani in città per le visite mediche con i brianzoli, questo secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio. La trattativa trae bianconeri dovrebbe concludersi con la formula del prestito secco: la Juve non vuole infatti perdere il giovane italiano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Il @ACMonza torna su #Xeka, svincolato dopo l'esperienza al #Lille. Intanto si continua a… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Monza, è fatta per l'arrivo di #Rovella in prestito secco dalla #Juventus: domani le visi… - DiMarzio : . @ACMonza, entro domani si conta di chiudere per Sacha #Boey, per #Rovella si aspetta l'ok definitivo della… - ZonaBianconeri : RT @OggiSportNotiz2: #Monza, altro rinforzo per Stroppa: ecco #Rovella dalla #Juventus #calciomercato - OggiSportNotiz2 : #Monza, altro rinforzo per Stroppa: ecco #Rovella dalla #Juventus #calciomercato -