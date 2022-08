Calciomercato, Marotta taglia il nastro all'hotel Gallia (Di martedì 30 agosto 2022) Hanno preso il via nella mattinata del 30 agosto gli ultimi due giorni del Calciomercato italiano. Ad inaugurare le ultime 48 ore abbondanti ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 30 agosto 2022) Hanno preso il via nella mattinata del 30 agosto gli ultimi due giorni delitaliano. Ad inaugurare le ultime 48 ore abbondanti ...

interliveit : #Inzaghi arrabbiato con #Zhang, ma l'affare #Acerbi è ancora possibile: lavoro 'diplomatico' e sul fronte uscite pe… - AiacsInfo : Inizia oggi la 3 giorni no stop della sessione estiva del Calciomercato 22-23. L’evento dopo 53 anni torna all’Exce… - FcInterNewsit : #Marotta apre gli ultimi tre giorni di calciomercato ?????? #calciomercato - PandArancio : Beh considerando che il nostro mercato in entrata è finito se marotta è fomentato ancora per il calciomercato mi sa… - news24_inter : #Marotta presente all'#HotelGallia per l'inaugurazione della fase finale di calciomercato #Inter ????? -

Calciomercato, Marotta taglia il nastro all'hotel Gallia Hanno preso il via nella mattinata del 30 agosto gli ultimi due giorni del calciomercato italiano. Ad inaugurare le ultime 48 ore abbondanti ... Zhang, la pazienza finita: 'Venda l'Inter' ... 2022 Il rischio maggiore per l'Inter dopo lo stop di #Zhang alla trattativa #Acerbi è quello di perdere due top player come #Marotta e #Ausilio- Fc Interismo 1908 (@InterismoFc) August 29, 2022 ... Fcinternews.it Il ‘tradimento’ è servito, clamorosa svolta nell’affare Acerbi Dopo il clamoroso stop del presidente Zhang per l'arrivo di Acerbi, spunta il possibile inserimento di Mourinho per il giocatore ... Raimondo Lanza di Trabia, l’inventore del calciomercato Dopo ben 52 anni l’ Excelsior Hotel Gallia tornerà ad ospitare al suo interno il calciomercato. Si sa, le trattative durante il periodo estivo sono sempre le più importanti ed incisive in vista del nu ... Hanno preso il via nella mattinata del 30 agosto gli ultimi due giorni delitaliano. Ad inaugurare le ultime 48 ore abbondanti ...... 2022 Il rischio maggiore per l'Inter dopo lo stop di #Zhang alla trattativa #Acerbi è quello di perdere due top player come #e #Ausilio- Fc Interismo 1908 (@InterismoFc) August 29, 2022 ... VIDEO - Ultimi tre giorni di calciomercato: taglio del nastro per Marotta Dopo il clamoroso stop del presidente Zhang per l'arrivo di Acerbi, spunta il possibile inserimento di Mourinho per il giocatore ...Dopo ben 52 anni l’ Excelsior Hotel Gallia tornerà ad ospitare al suo interno il calciomercato. Si sa, le trattative durante il periodo estivo sono sempre le più importanti ed incisive in vista del nu ...