Calciomercato Bologna | nome nuovo per la difesa | piace Mechele del Bruges

(Di martedì 30 agosto 2022): i rossoblù cercano un centrale die ilsarebbe quello didelIlvuole chiudere questa finestra diregalando a Sinisa Mihajlovic un difensore centrale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ilsarebbe quello didel; 29enne belga che va in scadenza con i nerazzurri la prossima stagione. Il difensoresia alla dirigenza che a Mihajlovic che potrebbe farlo entrare in competizione con Soumaoro per una maglia da titolare o utilizzarlo nelle rotazioni dei tre dietro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

cmdotcom : Moviola: il Milan si rifà subito e scala la classifica dei 'favori arbitrali'. Bologna e Samp ultime - DiMarzio : #Calciomercato | @RCDEspanyol, gli spagnoli puntano #Orsolini - sportli26181512 : Torino, sfuma un altro obiettivo dal Bologna: Riccardo Orsolini non vestirà la maglia del Torino nella prossima sta… - Chrisrev13 : RT @cmdotcom: Moviola: il Milan si rifà subito e scala la classifica dei 'favori arbitrali'. Bologna e Samp ultime - P_Rocchetti87 : RT @LAROMA24: ??Come appreso dalla redazione de @LAROMA24, è ancora viva la pista che porta #Shomurodov al #Bologna. Parti al lavoro, ma man… -

'Barrow, Orsolini e Vignato saranno giocatori delgiovedì sera (momento nel quale finirà il mercato, ndr) Certo' ha dichiarato il dirigente. Oltre a Orsolini, il Torino stava trattando ......Ildella Roma, sia in entrata che in uscita non è ancora chiuso. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, nel caso in cui Eldor Shomurodov dovesse andar via, con il...Riccardo Orsolini non vestirà la maglia del Torino nella prossima stagione. L'attaccante esterno resterà al Bologna, come ha confermato il ds della società emiliana, Marco Di Vaio. "Barrow, Orsolini e ...In casa Milan arriva un colpo di scena a pochi giorni dalla chiusura del mercato: l'inaspettato scenario fa impazzire i tifosi rossoneri.