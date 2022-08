Calcio: Serie A, decisi anticipi e posticipi dalla sesta alla sedicesima giornata (Di martedì 30 agosto 2022) Milano, 30 ago. - (Adnkronos) - La Lega Serie A ha reso noto il calendario con anticipi e posticipi dalla sesta alla sedicesima giornata. sesta giornata, Sabato 10 Settembre: 15.00 Napoli-Spezia, 18.00 Inter-Torino, 20.45 Sampdoria-Milan. Domenica 11 Settembre: 12.30 Atalanta-Cremonese, 15.00 Bologna-Fiorentina, 15.00 Lecce-Monza, 15.00 Sassuolo-Udinese, 18.00 Lazio-Hellas Verona, 20.45 Juventus-Salernitana. Lunedì 12 Settembre: 20.45 Empoli-Roma. Settima giornata, Venerdì 16 Settembre: 20.45 Salernitana-Lecce. Sabato 17 Settembre: 15.00 Bologna-Empoli, 18.00 Spezia-Sampdoria, 20.45 Torino-Sassuolo. Domenica 18 Settembre: 12.30 Udinese-Inter, 15.00 Cremonese-Lazio, 15.00 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Milano, 30 ago. - (Adnkronos) - La LegaA ha reso noto il calendario con, Sabato 10 Settembre: 15.00 Napoli-Spezia, 18.00 Inter-Torino, 20.45 Sampdoria-Milan. Domenica 11 Settembre: 12.30 Atalanta-Cremonese, 15.00 Bologna-Fiorentina, 15.00 Lecce-Monza, 15.00 Sassuolo-Udinese, 18.00 Lazio-Hellas Verona, 20.45 Juventus-Salernitana. Lunedì 12 Settembre: 20.45 Empoli-Roma. Settima, Venerdì 16 Settembre: 20.45 Salernitana-Lecce. Sabato 17 Settembre: 15.00 Bologna-Empoli, 18.00 Spezia-Sampdoria, 20.45 Torino-Sassuolo. Domenica 18 Settembre: 12.30 Udinese-Inter, 15.00 Cremonese-Lazio, 15.00 ...

