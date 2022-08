Calcio: Primo esonero in Premier League, Bournemouth caccia Parker (Di martedì 30 agosto 2022) Fatale lo 0 - 9 di sabato contro il Liverpool LONDRA (INGHILTERRA) - Alla quarta giornata salta la prima panchina in Premier League. È quella di Scott Parker, esonerato dal Bournemouth dopo l'... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) Fatale lo 0 - 9 di sabato contro il Liverpool LONDRA (INGHILTERRA) - Alla quarta giornata salta la prima panchina in. È quella di Scott, esonerato daldopo l'...

