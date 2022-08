Calcio: Marotta, meno male che ci sono proprietà straniere (Di martedì 30 agosto 2022) "Il Calcio italiano era ed è tutt'ora in grandissima contrazione finanziaria. Abbiamo riscritto un modello, visto che per 40 - 50 anni era di mecenatismo puro, con grandi imprenditori locali che ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) "Ilitaliano era ed è tutt'ora in grandissima contrazione finanziaria. Abbiamo riscritto un modello, visto che per 40 - 50 anni era di mecenatismo puro, con grandi imprenditori locali che ...

tommasoarmando2 : @Mori1Francesco Quindi mi dici che è Marotta quello che si prende la responsabilita. Può anche essere per carità; m… - NackaSkoglund89 : RT @tommasoarmando2: @cantafio88 Ausilio lo conosciamo. Zhang non si sputtana. Quel porco del SINDACO è campione di nascondino. Chi si pren… - tommasoarmando2 : @cantafio88 Ausilio lo conosciamo. Zhang non si sputtana. Quel porco del SINDACO è campione di nascondino. Chi si p… - glooit : Calcio: Marotta, meno male che ci sono proprietà straniere leggi su Gloo - sportli26181512 : Chiusura calciomercato 2022/23: il taglio del nastro di Marotta: L'Amministratore delegato dell'Inter (e Presidente… -