Calcio: Maria Sole Ferrieri Caputi tra gli arbitri del Mondiale Femminile U17 (Di martedì 30 agosto 2022) Il Comitato degli arbitri Fifa ha pubblicato gli elenchi degli ufficiali di gara per il Mondiale di Calcio Femminile Under 17 in India. 14 arbitri donne, 28 assistenti arbitrali donne, tre arbitri di supporto e 16 ufficiali di gara si occuperanno delle partite. Per l’Italia in campo come direttore di gara ci sarà Maria Sole Ferrieri Caputi e come assistente Francesca Di Monte. Ecco di seguito le parole del presidente del Comitato arbitrale della Fifa, Pierluigi Collina: “Siamo lieti che la Coppa del Mondo Femminile Fifa Under 17 stia tornando dopo una pausa di quattro anni causata dalla pandemia di COVID-19. Non vediamo l’ora che questa importante competizione in India si svolga ad ottobre. Per gli ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Il Comitato degliFifa ha pubblicato gli elenchi degli ufficiali di gara per ildiUnder 17 in India. 14donne, 28 assistenti arbitrali donne, tredi supporto e 16 ufficiali di gara si occuperanno delle partite. Per l’Italia in campo come direttore di gara ci saràe come assistente Francesca Di Monte. Ecco di seguito le parole del presidente del Comitato arbitrale della Fifa, Pierluigi Collina: “Siamo lieti che la Coppa del MondoFifa Under 17 stia tornando dopo una pausa di quattro anni causata dalla pandemia di COVID-19. Non vediamo l’ora che questa importante competizione in India si svolga ad ottobre. Per gli ...

