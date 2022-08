Calcio: Italiano 'L'Udinese ha qualità, serve grande attenzione' (Di martedì 30 agosto 2022) "Dobbiamo continuare a interpretare ogni gara come se fosse una finale". FIRENZE - "L'Udinese in questi anni ha dimostrato di avere delle doti atletiche incredibili, ha anche qualità in tutti i ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) "Dobbiamo continuare a interpretare ogni gara come se fosse una finale". FIRENZE - "L'in questi anni ha dimostrato di avere delle doti atletiche incredibili, ha anchein tutti i ...

gippu1 : Dopo quasi 5 anni, stasera sulla scena del calcio italiano torna Perugia-Bari: sinceramente obbligatorio il ripesca… - Paolo_Bargiggia : La verità vera è che J. Mendez, affarista senza scrupoli come tutti quelli che fanno il suo mestiere, sta cercando… - FIGCfemminile : ???? Anche la @JuventusFCWomen di mister Joe Montemurro si qualifica al Turno 2 della Champions League! ???? ?? Che ser… - MaStep92__ : RT @CapitanFarris: ti deve piacere per forza il gioco del milan altrimenti sei un ossessionato disonesto perché loro sono lo spettacolo del… - Luxgraph : Fiorentina, Italiano: 'Udinese squadra fisica, non sarà facile' -