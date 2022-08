Calcio: Casini, 'calendario Serie A fino al 4 gennaio, miglioreremo ancora programmazione' (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - La Lega Serie A ha reso nota la programmazione gare dalla 6a alla 16a Giornata di andata della Serie A Tim 2022/2023. Le prossime finestre, fissate in base alle competizioni europee e alla Coppa Italia, sono quelle già stabilite con il Comunicato Ufficiale n. 314 dello scorso 24 giugno: 24 ottobre, 10 novembre, 21 marzo, 28 aprile, 29 maggio. "Oggi abbiamo pubblicato i blocchi con giornate e orari delle partite della Serie A Tim fino al 4 gennaio. La programmazione delle gare, avviata da quest'anno con congruo anticipo, sul modello della Premier League, è apprezzata dai Club, perché permette di programmare al meglio l'attività sportiva e la vendita dei biglietti, ma soprattutto dai tifosi perché consente loro di sapere per tempo le date ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - La LegaA ha reso nota lagare dalla 6a alla 16a Giornata di andata dellaA Tim 2022/2023. Le prossime finestre, fissate in base alle competizioni europee e alla Coppa Italia, sono quelle già stabilite con il Comunicato Ufficiale n. 314 dello scorso 24 giugno: 24 ottobre, 10 novembre, 21 marzo, 28 aprile, 29 maggio. "Oggi abbiamo pubblicato i blocchi con giornate e orari delle partite dellaA Timal 4. Ladelle gare, avviata da quest'anno con congruo anticipo, sul modello della Premier League, è apprezzata dai Club, perché permette di programmare al meglio l'attività sportiva e la vendita dei biglietti, ma soprattutto dai tifosi perché consente loro di sapere per tempo le date ...

