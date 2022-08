Calcio | Allegri | ' Rovella va al Monza | Fagioli rimane alla Juve'

romeoagresti : #Allegri in conferenza: “Il calcio lo ha inventato il diavolo. Nelle tre partite fin qui giocate abbiamo rischiato… - tancredipalmeri : Che noia Allegri che si snerva sul nulla coi giornalisti, quando da 13 mesi gioca da schifo. Con tutto quel popò di… - sportface2016 : #Allegri: 'Un infortunio muscolare qui e viene giù tutto. #Rabiot domani gioca. #Gatti o #Rugani? Tirerò la monetin… - fantapiu3 : #Juventus: la conferenza stampa di #Allegri in vista dello #Spezia #fantacalcio #campionato #calciomercato… - ZonaBianconeri : RT @sportface2016: #Juventus-#Spezia, #Allegri: “#Paredes? Non penso nulla. #DiMaria è convocato” -

Eurosport IT

Promessa mantenuta: il calciatore sosterrà le visite mediche domattina, dunque non sarà a disposizione diper il match infrasettimanale con lo Spezia.Abbiamo parlato di. Come reputa invece il lavoro della societa, in particolar modo di ... Come e nata l'idea di parlare di Juve su Twitch In realta ho voluto parlare disui social perche ... Allegri dopo Juventus-Roma: "Miretti sa giocare a calcio. 5 punti dopo 3 turni, l'anno scorso..." E' l'aggiornamento sui grandi assenti della Juventus dato da Massimiliano Allegri alla vigilia della partita contro la squadra ligure. "Di Maria è a disposizione - dice - così come Fagioli mentre ...Torino, 30 ago. – (Adnkronos) – “Rovella sta andando a Monza. Farlo stare qui e interrompere un percorso di continuità sarebbe stato un peccato. Fagioli al momento è della Juventus e credo rimarrà all ...