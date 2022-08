Calcio | Allegri | ' Di Maria a disposizione | Bonucci torna con la Fiorentina'

romeoagresti : #Allegri in conferenza: “Il calcio lo ha inventato il diavolo. Nelle tre partite fin qui giocate abbiamo rischiato… - tancredipalmeri : Che noia Allegri che si snerva sul nulla coi giornalisti, quando da 13 mesi gioca da schifo. Con tutto quel popò di… - sportface2016 : #Allegri: 'Un infortunio muscolare qui e viene giù tutto. #Rabiot domani gioca. #Gatti o #Rugani? Tirerò la monetin… - Fprime86 : RT @lucsazzo: #Allegri, dovessi star qui a commentare tutto quello che viene detto. Ora con questi social a tutti viene permesso di parlare… - sportface2016 : #Juventus-#Spezia, #Allegri: “#Paredes? Non penso nulla. #DiMaria è convocato” -

In questa seconda puntata ospiti Aurelio De Laurentiis, Maxe l'allenatore della Sampdoria ...: tutte le notizie Gasport 30 agosto - 14:05"Non ho ancora deciso la formazione perché siamo vicini alla partita scorsa. Ci saranno rientri come disponibilità di Di Maria e Fagioli. Domattina deciderò - ha detto Maxalla vigilia della gara contro lo Spezia - . La partita importante è domani, poi penseremo a sabato. Abbiamo lasciato quattro punti per strada e domani penseremo a recuperare". Allegri dopo Juventus-Roma: "Miretti sa giocare a calcio. 5 punti dopo 3 turni, l'anno scorso..." Torino, 30 ago. – (Adnkronos) – "Di Maria e Fagioli torneranno a disposizione con lo Spezia, domattina deciderò. Bonucci è a posto, da dopodomani sarà con la squadra, ci sarà con ...