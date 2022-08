Cade per 40 metri e perde la vita sul Montemaggiore (Di martedì 30 agosto 2022) Un escursionista di 64 anni di Vienna ha perso la vita nel primo pomeriggio durante una escursione tra l’abitato di Montemaggiore e Punta Montemaggiore. L’uomo è caduto per una quarantina di metri in un canalone riportando gravi traumi mentre risaliva lungo il sentiero con segnavia cai 742 ad una quota di circa 1300 metri. Faceva parte di una comitiva di sette persone, appartenenti ad una parrocchia di Vienna, che stava compiendo il Cammino Celeste e che lo hanno visto Cadere impotenti. A tradirlo è stato un sasso smosso da lui stesso o un piede messo male, fatto sta che è caduto in un tratto molto esposto che lo ha fatto precipitare e prendere velocità. Sul posto si è portato l’elisoccorso regionale che ha caricato a bordo anche un tecnico della stazione di Udine Gemona ed ha verricellato l’equipe tecnico medica ... Leggi su udine20 (Di martedì 30 agosto 2022) Un escursionista di 64 anni di Vienna ha perso lanel primo pomeriggio durante una escursione tra l’abitato di Montemaggiore e Punta Montemaggiore. L’uomo è caduto per una quarantina diin un canalone riportando gravi traumi mentre risaliva lungo il sentiero con segnavia cai 742 ad una quota di circa 1300. Faceva parte di una comitiva di sette persone, appartenenti ad una parrocchia di Vienna, che stava compiendo il Cammino Celeste e che lo hanno vistore impotenti. A tradirlo è stato un sasso smosso da lui stesso o un piede messo male, fatto sta che è caduto in un tratto molto esposto che lo ha fatto precipitare e prendere velocità. Sul posto si è portato l’elisoccorso regionale che ha caricato a bordo anche un tecnico della stazione di Udine Gemona ed ha verricellato l’equipe tecnico medica ...

Eurosport_IT : TSITSIPAS SUBITO FUORI! Incredibile a New York: il greco numero 5 del mondo cade subito per mano del colombiano Ga… - OfficialASRoma : 45': Zaniolo cade a terra dopo uno scontro di gioco e chiede il cambio per un problema alla spalla sinistra. Al suo… - Luisamerlino20 : RT @jasxchri_matti: hai presente quando ci sono 100 ballerini e ti cade l’occhio su uno? ecco a me l’occhio per fortuna è caduto su Christi… - Montraa_ : @12anna_ Btw le mie sono Bucks per ragioni di tifo Cavs (Darius-Evan??) Pistons per Ivey-Cade-Duren NOLA per il rit… - gyuIost : non gli danno un attimo di pace damn in ogni mv cade da questa maledetta bici per favore mettetegli le rotelle -