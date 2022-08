Bufera nella Famiglia Reale, Meghan Markle: il suo gesto improvviso è scioccante (Di martedì 30 agosto 2022) Meghan Markle, duchessa di Sussex, classe 1981, è un’attrice statunitense, moglie, dal 19 maggio 2018, del principe Henry, duca di Sussex, e madre di Archie Harrison e Lilibet Diana. Dopo la sofferta scelta di vivere lontano dal Palazzo Reale, Harry e Meghan appaiono sempre più uniti. In questi giorni, Meghan Markle ha partecipato ad un podcast (contenuti audio originali, solitamente di natura seriale a episodi, che sono resi disponibili on demand su Internet) che si chiama “Archetypes”, la prima puntata s’intitola “The Misconception of Ambition”. Le sue dichiarazioni potrebbero fare tremare la Regina.



