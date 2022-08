Brand identity - Vision 7S | quel filo rosso tra Skoda | Dacia e Land Rover

Leggi su quattroruote

(Di martedì 30 agosto 2022) Allaquesto potrebbe non fare piacere, ma, al netto del differente posizionamento, decisamente più alto per ilceco, il percorso di rivisitazione dell'immagine di marca che hanno imboccato a Mladá Boleslav, vicino a Praga, assomiglia molto alo intrapreso dalla, la marca romena di Renault, che sta rivedendo i fondamentali del suo design per intercettare una clientela attenta sì al portafogli ma non più disposta a sottostare all'equazione accessibilità=banalità. Entrambe le marche,, ora propongono un linguaggio di stile minimalista, essenziale, fresco. Frutto di un approccio quasi architettonico, fatto di linee rigorose, quasi mai gratuite, con volumi pieni, solidi, che parlano di concretezza, di robustezza, di praticità, strizzando l'occhio ...