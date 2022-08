(Di martedì 30 agosto 2022) Piazza Affari non riesce a mantenere i guadagni della giornata e come gli altri listini cede ( - 0,08%) per il terzo giorno consecutivo dopo le parole del presidente della Fed Jerome Powell su un ...

infoiteconomia : Borsa: Milano al palo, giù Tenaris ed Eni - franceschilli : @noircesare Ah Cesare, illuminaci!!! Società inserita nella black list della borsa di Milano, sottoposta a verifich… - ortobotanicoBG : Vi segnaliamo la possibilità di Borsa due di studio - Area Scienze agrarie e veterinarie - Università degli Studi d… - infoiteconomia : Borsa: fallisce tentativo di rialzo ma scende il gas, -0,08% Milano con oil giu' - fisco24_info : Borsa: Milano al palo, giù Tenaris ed Eni: Bene i titoli finanziari, scivolone di Mps (-6,3%) -

Piazza Affari termina debole. L'indice Ftse Mib ha chiuso sotto la parità con un calo marginale dello 0,08% a 21.825 punti. .Piazza Affari non riesce a mantenere i guadagni della giornata e come gli altri listini cede ( - 0,08%) per il terzo giorno consecutivo dopo le parole del presidente della Fed Jerome Powell su un ...Piazza Affari non riesce a mantenere i guadagni della giornata e come gli altri listini cede (-0,08%) per il terzo giorno consecutivo dopo le parole del presidente della Fed Jerome Powell su un lungo ...(Teleborsa) - Segnali di debolezza in chiusura le principali Borse del Vecchio Continente, Piazza Affari inclusa, dopo una prima parte della giornata passata al rialzo grazie soprattutto al ridimensio ...