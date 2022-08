Boom del Padel, e in Veneto parte il ‘Platinum Cup’ (Di martedì 30 agosto 2022) Una disciplina sportiva che si è affermata sempre più in questi anni: in Veneto sta per iniziare un torneo in cui gli italiani sfideranno teste di serie spagnole e argentine CONEGLIANO ? Il Padel, disciplina che sta conoscendo un vero e proprio Boom in Italia, ha visto fiorire centinaia di nuovi impianti e crescere in modo esponenziale il numero degli appassionati. In pochi anni solo nel Veneto è decuplicato il numero dei club e delle strutture di questo sport: se nel 2018 c’erano 600 campi da Padel, oggi siamo a 6450. E da martedì 30 agosto a domenica 4 settembre si svolgerà il ‘Platinum Veneto Cup Tournement’, con un montepremi di 120mila euro e 200 punti assegnati ai vincitori: è il primo ‘Platinum’ della storia del circuito Cupra Fip Tour e vedrà ... Leggi su lopinionista (Di martedì 30 agosto 2022) Una disciplina sportiva che si è affermata sempre più in questi anni: insta per iniziare un torneo in cui gli italiani sfideranno teste di serie spagnole e argentine CONEGLIANO ? Il, disciplina che sta conoscendo un vero e proprioin Italia, ha visto fiorire centinaia di nuovi impianti e crescere in modo esponenziale il numero degli appassionati. In pochi anni solo nelè decuplicato il numero dei club e delle strutture di questo sport: se nel 2018 c’erano 600 campi da, oggi siamo a 6450. E da martedì 30 agosto a domenica 4 settembre si svolgerà ilCup Tournement’, con un montepremi di 120mila euro e 200 punti assegnati ai vincitori: è il primo’ della storia del circuito Cupra Fip Tour e vedrà ...

