Bonus trasporti, dal 1° settembre via alle domande: ecco come ottenerlo (Di martedì 30 agosto 2022) Il 1° settembre si aprono le domande per il Bonus trasporti. Il contributo potrà arrivare a un massimo di 60 euro e servirà a rimborsare fino al 100 per cento degli abbonamenti mensili o annuali per il trasporto pubblico. Questo Bonus è stato introdotto per la prima volta con il decreto Aiuti e poi è stato confermato con il decreto Aiuti Bis. Inizialmente i fondi messi a disposizione per il Bonus ammontavano a 79 milioni di euro ma con il decreto di Aiuti Bis sono passati a 180 milioni di euro. Questo provvedimento ha allargato la platea dei destinatari a 3 milioni di persone. Per fare domanda bisognerà accedere al portale www.Bonustrasporti.lavoro.gov.it. Sarà necessario entrare nell'area riservata attraverso Spid o Carta d'identità elettronica e ...

